India: governatore banca centrale, “economia mostra segni di ritorno alla normalità” (3)

- Il governatore ha ricordato che la politica monetaria, che aveva già prima della crisi pandemica globale un orientamento accomodante, ha ridotto i tassi di interesse di 250 punti base complessivamente dal febbraio del 2019. Inoltre, dal febbraio di quest’anno sono state annunciate misure di liquidità per circa 9.570 miliardi di rupie (112,73 miliardi di euro), pari a circa il 4,7 per cento del prodotto interno lordo nominale dell’anno fiscale 2019-2020. Inoltre, secondo Das, il sistema finanziario del paese è stato migliorato, prima dell’emergenza sanitaria ed economica, grazie a varie iniziative normative e di vigilanza, estese alle compagnie finanziarie non bancarie e alle banche cooperative urbane. L’approccio dell’Rbi ha fornito “un cuscinetto dall’impatto immediato della pandemia sulle banche”, ha sintetizzato il banchiere centrale, pur ammettendo che “le prospettive a medio termine sono incerte” e dipendono dall’evoluzione della pandemia. “La creazione di riserve e la raccolta di capitali saranno cruciali non solo per garantire il flusso di credito ma anche per rafforzare la resilienza nel sistema finanziario”, ha concluso Das. (Inn)