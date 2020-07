Egitto: iniziata nuova fase dell'esercitazione "Hasm 2020" vicino ai confini con la Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova fase dell'esercitazione militare "Hasm 2020" ha preso il via in Egitto, nei pressi dei confini con la Libia. Lo ha reso noto con un comunicato sulla sua pagina Facebook ufficiale il portavoce delle Forze armate, generale Tamer al Rifae. Alle esercitazioni ha assistito il comandante in capo delle Forze armate, generale Mohamed Farid. Unità della Marina egiziana, delle forze speciali e dell'aereonautica hanno preso parte alle esercitazioni odierne, cominciate con una serie di attacchi aerei da parte di alcuni caccia contro obiettivi nemici in concomitanza con il lancio di paracadutisti sull'area. Le forze navali hanno condotto numerose attività - anche anfibie - con l'ausilio dell'artiglieria, di differenti munizioni e di missili sottomarini. Le forze speciali della Marina hanno anche condotto raid con imbarcazioni sganciate da navi da guerra Mistral mentre fregate e cacciatorpedinieri hanno lanciato missili superficie-superficie. L'esercitazione ha visto anche il lancio di missili acqua-aria da parte di un sottomarino. Questa fase è terminata con il lancio di un numero di missili antinave Harpoon dai cacciatorpedinieri e dai sottomarini, mentre aerei da guerra erano impegnati in attacchi ad alta intensità su obiettivi nemici. La fine delle esercitazioni "Hasm 2020" era stata annunciata in un primo momento il 9 luglio, come riferito dal ministero della Difesa egiziano. Il responsabile del dicastero, generale Momhamed Zaki, aveva dichiarato: non permetteremo che la sicurezza nazionale dell'Egitto venga minacciata sui confini occidentali. Il nostro esercito è pronto a combattere contro tutte le minacce e proteggere il nostro paese". (segue) (Cae)