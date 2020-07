Egitto: iniziata nuova fase dell'esercitazione "Hasm 2020" vicino ai confini con la Libia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto è uno dei sostenitori dell’Esercito nazionale libico (Lna) comandato dal generale Khalifa Haftar e di recente ha minacciato un intervento militare in caso di un attacco delle forze del Governo di accordo nazionale libico, appoggiate dalla Turchia, contro Sirte e al Jufra. Intanto il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha affermato che il trasferimento di mercenari in Libia costituisce una minaccia per l'Egitto e per la regione del Mediterraneo orientale, sottolineando che il suo paese "non tollererà alcuna minaccia". Shoukry ha dichiarato durante un intervento in videoconferenza al Consiglio di sicurezza dell'Onu che "raggiungere la stabilità in Libia sarà possibile formando un governo concordato da tutti i libici, smantellando le milizie, combattendo il terrorismo, unendo l'esercito e con un'equa distribuzione della ricchezza". L'Egitto manterrà questa posizione “fino a quando non verrà raggiunta una soluzione politica e pacifica”. “È importante che la comunità internazionale faccia tutto ciò che è in suo potere per raggiungere la stabilità in Libia", ha aggiunto. "Il trasferimento di combattenti in Libia costituisce una minaccia per il Mediterraneo orientale e l'Egitto e non tollererà alcuna minaccia", ha aggiunto. (Cae)