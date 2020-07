Battisti: Giro (FI), bene Salvini contro pretese alimentari di Battisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il senatore di Forza Italia, Francesco Giro "l'ex ministro dell'Interno Salvini ha fatto bene a reagire contro le pretese 'alimentari' di un assassino. Qualcuno dovrebbe avvisare il pluriomicida Cesare Battisti - si legge in una nota - che il carcere non è un hotel a 5 stelle, ma appunto un carcere. Del resto Battisti in Brasile si nutriva a pizza e birra, una dieta non certo salutare. Quindi stia zitto", conclude Giro. (Com)