Coronavirus: Pianese (Coisp), da Polizia grazie a operatori sanitari

- Con la manifestazione "Grazie a nome di tutti" promossa dalla Polizia di Stato, che si terrà questa sera in piazza del Viminale, "vogliamo onorare la memoria di tutte le vittime da covid e allo stesso tempo esprimere il nostro plauso e il nostro più sentito ringraziamento a tutto il personale sanitario che, proprio come le donne e gli uomini della Polizia di Stato, con il suo lavoro straordinario ha salvato molte vite pagando a sua volta un prezzo altissimo". Così in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. “Siamo fieri - continua - di partecipare a questo importante momento celebrativo, fortemente voluto dal Capo della Polizia Franco Gabrielli, che ci permetterà di ricordare anche tutti gli agenti delle Forze dell’Ordine che durante la pandemia hanno sacrificato la propria vita per il controllo del territorio, la tutela dei cittadini e della salute pubblica” conclude. (Com)