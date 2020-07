Milano: Martina (Pd), Cavicchioli era una instancabile militante dei nostri valori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La scomparsa di Arianna Cavicchioli, già sindaco di Rho, consigliera provinciale di Milano e poi consigliera regionale in Lombardia lascia un vuoto enorme per tanti che, come me, hanno avuto la fortuna di conoscerla lavorando al suo fianco. La sua tenacia, la sua passione e la sua umanità sono stati un grande insegnamento. Era una instancabile militante dei nostri valori. Oggi voglio ricordare la persona, la compagna di partito, l’amica. Le voglio dire un immenso grazie per quello che ci ha dato e voglio abbracciare con affetto la sua famiglia”. Così il deputato Pd Maurizio Martina commenta la scomparsa di Arianna Cavicchioli, ex sindaco di Rho (MI) e consigliera regionale dem. (com)