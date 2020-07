Droga: Gelmini (FI), estate tragica per giovani, mai più senza scuola e Stati generale della Gioventù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda dei due minorenni morti a seguito dell'assunzione di sostanze stupefacenti, l'inchiesta che vede dei ragazzini coinvolti in una rete pedopornografica, i dati allarmanti sulla diffusione di droghe dimostrano che "è un'estate tragica per i nostri giovani". Lo sottolinea in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, che aggiunge: "Non c'è solo l'emergenza covid a distruggere vite e famiglie: solo che di questi problemi nessuno se ne occupa. Con l'aggravante che da oltre quattro mesi la scuola è chiusa, lo sport giovanile si è fermato, i ragazzi sono stati lasciati sempre più soli. Serve - spiega - un sussulto di presenza dello Stato: nel contrasto a questi fenomeni ma anche nella prevenzione e nella formazione. Mai più senza scuola e il governo organizzi per l'autunno gli stati generali della gioventù: stavolta non per farsi pubblicità ma per salvare le nuove generazioni", conclude Gelmini.(Com)