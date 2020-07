Turchia: Borgonzoni (Lega) su Santa Sofia, Franceschini blocchi progetto scellerato Erdogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice Lucia Borgonzoni, a capo del dipartimento cultura della Lega, annuncia che sulla riconversione della basilica di Santa Sofia di Istanbul in una moschea presenteranno "un'interrogazione urgente a Franceschini. Il Governo italiano - spiega in una nota - deve mettere in campo tutte le azioni possibili per bloccare il progetto turco di ri-conversione del capolavoro di Giustiniano in moschea che impedirà ai non musulmani di visitare la Cattedrale di Santa Sofia. È più che mai necessaria una ulteriore e più dura presa di posizione da parte dell'Unesco sulla decisione di Erdogan: essendo Hagia Sofia un museo patrimonio dell'umanità a nessuno può essere precluso l'ingresso men che meno in base a discriminazioni religiose". "Riteniamo inaccettabile - prosegue - che un governo oscurantista come quello turco di Erdogan perpetri repressione violente contro l'opposizione e che per meri scopi elettorali compia inaccettabili azioni provocatorie contro i Cristiani con il silenzio-assenso del governo Italiano e delle istituzioni europee", conclude Borgonzoni. (Com)