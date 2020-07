Spagna: Paesi Baschi, cittadini positivi al Covid-19 non potranno votare alle regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini baschi positivi al Covid-19 non potranno votare domani alle elezioni regionali perché la loro libertà di movimento è limitata e potrebbero commettere un reato contro la salute pubblica. Lo hanno detto questa mattina i consiglieri per la sicurezza e la salute, Estefania Beltran de Heredia e Nekane Murga, nel corso di una conferenza stampa incentrata sui vari dati relativi alle elezioni previse domani nella comunità. Beltran de Heredia ha sottolineato che è "responsabilità" delle persone contagiate rispettare la quarantena e non lasciare la propria abitazione, e ha avvertito che se decideranno di recarsi a votare "devono sapere che commetteranno un crimine”. (Spm)