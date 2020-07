Coronavirus: sindaco Formia, 4 nuovi casi in città ma non serve "caccia all'untore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bollettino di oggi dell'Asl vede 4 nuovi positivi al coronaviris nella città di Formia. A darne notizia sul suo profilo Facebook è il sindaco della città pontina Paola Villa. "Prima notizia - scrive il sindaco-, le quattro persone stanno in buone condizioni di salute, con sintomi lievi. Seconda notizia, i medici dell'Asl si sono messi subito al lavoro per circoscrivere i contatti, e procedere ai tamponi per coloro che sono individuati tra questi contatti. Questo lavoro diventa importante ed è per questo che è importantissimo seguire tutte le prescrizioni: portare la mascherina nei luoghi chiusi, mantenere le distanze, utilizzare da parte dei gestori dei locali tutte le misure di prevenzione e soprattutto trascrivere le generalità dei propri clienti in una banca dati della durata di almeno 15 giorni. Il lavoro dell'Asl è coadiuvato dalle forze dell'ordine e dalla protezione civile, ed i protocolli messi in atto stanno funzionando. Ricordiamo che - conclude sindaco - non serve alcuna 'caccia all'untore', perché tutti i coinvolti, sono persone collaborative e serie. Restiamo lucidi, umani e seri tutti".(Rer)