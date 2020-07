© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "41 anni fa veniva assassinato Giorgio Ambrosoli, uomo onesto e coraggioso che non ha mai chinato la testa. La sua vita e il suo ricordo sono un vero orgoglio per tutti i milanesi". Lo scrive su Twitter il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ricordando l'avvocato Giorgio Ambrosoli, il liquidatore della Banca Privata Italiana, assassinato a Milano l’11 luglio 1979. (com)