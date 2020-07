Bosnia: Sassoli su Srebrenica, parole non riescono a descrivere questo genocidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Srebrenica, in Bosnia-Erzegovina, 25 anni fa si è commesso un atto di genocidio e pulizia etnica che le parole non riescono a descriverlo. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in un videomessaggio. “Al nome del Parlamento europeo ricordo 8 mila civili che anno perso la vita nel modo più brutale e inimmaginabile, giustiziati dalle forze serbo bosniache guidate dal generale Mladic a Srebrenica”, ha detto Sassoli. “Il fatto che ciò sia accaduto nel bel mezzo dell’Europa e solo 25 anni fa lo rende ancora più orribile e interroga la coscienza di tutti. Non è stato solo il più grave crimine di guerra dopo la Seconda guerra mondiale, ma anche il fallimento di tutti di cui dobbiamo vergognarci profondamente”, ha aggiunto il presidente dell’Europarlamento. “Il genocidio ha provocato profonde cicatrici fra i sopravvissuti, ha creato ostacoli duraturi alla riconciliazione fra i gruppi politici ed etnici in Bosnia, e noi condividiamo il vostro dolore”, ha detto Sassoli. (segue) (Beb)