Bosnia: Sassoli su Srebrenica, parole non riescono a descrivere questo genocidio (2)

- “Se il parlamento europeo ha reso omaggio durante la plenaria di questa settimana alle vostre sofferenze è stato anche per dichiarare che faremo tutto quanto in nostro potere per evitare che questi crimini possano ripetersi nuovamente, ma dobbiamo averli bene in mente”, ha affermato Sassoli. “Per questo siamo impegnati nel processo di allargamento per quella che è una prospettiva europea, non so per la Bosnia-Erzegovina ma per tutti Balcani occidentali. Solo avvicinandosi attraverso la cooperazione, l’integrazione potremo superare l’odio e le divisioni, vivere non solo in pace ma cooperare insieme”, ha proseguito. “Oggi ci raccogliamo intorno al dolore e alla sofferenza di tutti i coloro che sono stati vittime di questo massacro e alle loro famiglie, è un atto non solo di ricordo ma una promessa che dobbiamo fare e che dobbiamo cercare di mantenere viva”, ha concluso Sassoli. (Beb)