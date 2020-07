Fase 3: Gelmini (FI) a Di Maio, parola chiave governo è immobilismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, "ha ragione Di Maio. In una questa fase così delicata dobbiamo remare tutti nella stessa direzione. Perfetto, assolutamente condivisibile. Peccato che - specifica in una nota - il governo e soprattutto il premier Conte abbiano deciso di usare un pedalò privato. Altro che remare, l'esecutivo governa con i piedi e procede a due all'ora". "Per il ministro degli Esteri la parola chiave deve essere 'stabilità'. Invece, quella presa a modello da Palazzo Chigi sembra sia 'immobilismo' - aggiunge -. Tutto fermo, tutto rinviato, provvedimenti insabbiati, palude in Parlamento. Ció di cui il Paese non ha proprio bisogno", conclude Gelmini.(Com)