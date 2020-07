Fd'I: Cirielli, basta attacchi a Meloni, intervenga Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo l'ennesimo ripugnante articolo contro Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, l'Ordine Nazionale dei Giornalisti non può continuare a restare silente. Ci aspettiamo una netta condanna e una dura presa di posizione rispetto a quanto pubblicato da Alessandro Robecchi sul suo blog e sul Fatto Quotidiano". Lo dichiara il Questore della Camera e presidente della Direzione nazionale di Fd'I Edmondo Cirielli: "Siamo ormai abituati a leggere la solita stampa di sinistra che tenta di demonizzare l’avversario con lo spettro del fascismo. Ogni giorno, infatti, leggiamo attacchi vergognosi contro il nostro partito e la nostra leader su cui anche la Magistratura dovrebbe intervenire. Capisco che il crescente consenso di Fd'I tra gli italiani inizi a far paura ai soliti soloni della sinistra, ma credo che si sia superato davvero il limite. Per questo sarebbe auspicabile che anche il Presidente della Repubblica facesse sentire la sua voce contro questa ennesima incitazione alla violenza", conclude Cirielli. (Com)