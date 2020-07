Coronavirus: Raggi, questa sera a concerto Polizia, Roma è vicina a famiglie che hanno perso propri cari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa sera "avrò l'onore di partecipare al concerto che la Polizia di Stato ha organizzato, in piazza del Viminale, in memoria dei nostri concittadini deceduti nella pandemia di Covid19". Lo scrive,in un post su Facebook, Virginia Raggi, sindaco di Roma. "Sarà uno spettacolo intenso - aggiunge - in cui si esibiranno i musicisti della Banda della Polizia, pensato anche per ringraziare tutto il personale sanitario impegnato nella lotta al coronavirus. Roma è vicina alle famiglie che hanno perso i propri cari ed è grata ai medici e agli infermieri sempre in prima linea contro il coronavirus". (Rer)