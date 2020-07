Battisti: Meloni, nessuno assecondi sue ridicole lamentele su cibo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abituato al caviale mangiato in questi anni, Cesare Battisti ora si lamenta della qualità del cibo del carcere. È la dura vita degli assassini che pagano per i loro crimini, Cesare". Lo scrive su Twitter la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, commentando il reclamo presentato dall'ex militante dei Proletari armati per il comunismo, detenuto nel carcere di Massama a Oristano, al Tribunale di Sorveglianza, per la scarsa qualità del cibo in carcere. "Confido che nessuno perda tempo ad assecondare le sue ridicole lamentele", conclude Meloni. (Rin)