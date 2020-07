Roma: esplode ordigno bellico durante incendio sterpaglie, paura nella notte a Pomezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ordigno è esploso questa notte in zona Campo di Carne a Pomezia, non molto lontano da una squadra dei Vigili del fuoco di Pomezia, intervenuta per domare un incendio di sterpaglie. Secondo quanto appreso da agenzia Nova, l'ordigno è certamente una bomba o proiettile di artiglieria risalente alla seconda guerra mondiale, lo dimostrerebbero i resti del residuato che sono stati recuperati dai pompieri. La deflagrazione, che è stata fortissima, non ha causato il ferimento di nessun vigile del fuoco o di residenti ma ha posto il problema della loro incolumità e della necessità di rendere sicuri i loro interventi. (Rer)