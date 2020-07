Tunisia: un uomo minaccia di darsi fuoco all'interno del consolato di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consolato generale di Tunisia a Milano ha reso noto che stamani un cittadino tunisino si è cosparso di benzina minacciando di darsi fuoco nella sala d'attesa della rappresentanza diplomatica. In un comunicato pubblicato sulla propria pagina Facebook, il consolato ha spiegato che l'uomo aveva appena protestato con le autorità tunisine per rifiuto di rilasciargli il passaporto prima di regolare il suo status giudiziario. Secondo il messaggio, i servizi di sicurezza del consolato hanno provveduto ad allontanarlo dall'edificio dopo che si era rifiutato più volte di regolare la propria posizione con la giustizia tunisina. Il consolato ha invitato tutti i cittadini tunisini che hanno problemi giudiziari a regolarli senza reagire in una maniera suscettibile di mettere in pericolo la sicurezza propria e altrui all'interno della rappresentanza diplomatica. (Res)