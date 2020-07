Bosnia: Zingaretti su Srebenica, comunità internazionale non permetta mai più crimini simili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venticinque anni fa, nel luglio del 1995 l’orrore di Srebrenica. Un genocidio in cui 8 mila musulmani furono trucidati dagli uomini di Ratko Mladic nella più sanguinosa violenza in Europa dalla fine della Seconda guerra mondiale. Lo ha scritto il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, su Facebook. "Ricordo quei giorni, ricordo i mesi successivi quando sono stato in Bosnia-Erzegovina per dare una mano nella ricostruzione dei partiti progressisti. Bisogna ricordare, perché la comunità internazionale non permetta mai più un crimine come questo", ha aggiunto Zingaretti. (Res)