Latina: incidente stradale sull'Appia a Pontinia, un morto e un ferito

- Una persona è morta ed un secondo automobilista è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto questa notte, all'una circa sulla via Appia al km 83 nel comune di Pontinia. In quel punto della strada provinciale i vigili del fuoco di Latina sono dovuti intervenire per un incidente stradale avvenuto tra una Mini Cooper e una BMW Serie 1. I pompieri hanno dovuto estrarre il corpo del conducente della Mini Cooper, purtroppo senza vita, e quello della BMW gravemente ferito. I rilievi del caso sono stati effettuati dalle forze dell'ordine che indagano sulle cause della tragedia. (Rer)