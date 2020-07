Roma: controlli movida a Trastevere, 3 locali sanzionati e 208 persone identificate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Trastevere i Carabinieri hanno sanzionato 3 locali e identificato 208 persone. Nel corso della serata di ieri e fino a notte inoltrata, i Carabinieri della compagnia Roma Trastevere con la collaborazione di quelli dell’8° reggimento Lazio e del Nas di Roma, hanno eseguito dei controlli nello storico quartiere di Trastevere, tra piazza Trilussa, Santa Maria in Trastevere, piazza San Callisto e piazza San Cosimato. Le verifiche hanno riguardato in particolare il rispetto delle prescrizioni relative al divieto di assembramento nei luoghi pubblici ovvero presso i locali, anch’essi tenuti a rispettare e a far rispettare le indicazioni contenute nei provvedimenti governativi, della Regione Lazio e del Comune di Roma Capitale in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19. In totale sono state verificate 10 attività commerciali, in tre delle quali sono state rilevate irregolarità. Si tratta di un ristorante in via della Pelliccia e un pub in via del Politeama, per cui i Carabinieri hanno inviato una segnalazione all’Asl di Roma per l’eventuale adozione di sospensione della licenza a causa delle carenti condizioni igieniche, e di un pub in via Garibaldi che è stato sanzionato per 3.000 euro per la mancata applicazione delle procedure Haccp. Durante i controlli, i Carabinieri hanno identificato 208 persone, tra avventori e passanti, segnalando un giovane, quale assuntore, all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, perché trovato in possesso di 2,5 g di marijuana. (Rer)