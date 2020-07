Autostrade: Gelmini (FI), alla fine è solo questione di soldi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo quasi due anni dalla tragedia del ponte Morandi e dopo una lunga serie di revoche della concessione ad Aspi annunciate solo a mezzo stampa, il Movimento 5 Stelle è costretto ad un bagno di realtà. Alla fine infatti più che una scelta di principio, a far pendere il pendolo della vertenza su revoca o rinnovo, sarà banalmente una questione di soldi". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Tariffe, investimenti, quote azionarie: sono queste le basi su cui ruota una trattativa che poteva essere tranquillamente svolta un anno fa", spiega l'esponente azzurra. "Non avremmo paralizzato gli investimenti e le manutenzioni e, a quest'ora, sapremmo a chi riconsegnare il nuovo viadotto di Genova. E dire che il leader in sonno dei grillini, Alessandro Di Battista, qualche giorno fa ha scritto in un post che 'Revocare è un dovere di uno Stato che ha come obiettivo la costruzione di un'identità nazionale'. E ho detto tutto", conclude Gelmini.(Com)