Lavoro: Catalfo, settimana prossima al via cantiere riforma ammortizzatori sociali

- La settimana prossima si apre il cantiere per la riforma degli ammortizzatori sociali. Lo annuncia su Facebook il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, dove sottolinea di aver "istituito la commissione che avrà il compito di definire linee di indirizzo e interventi su questo tema, dialogando anche con imprese e sindacati. Commissione che si riunirà per la prima volta nella giornata di lunedì. Le esigenze dei rappresentanti del mondo del lavoro, che ho ascoltato durante gli incontri a Villa Pamphili insieme al Presidente Conte, hanno confermato l’urgente necessità di una revisione dei meccanismi della cassa integrazione e delle altre prestazioni di sostegno a lavoratori e aziende", spiega. "Tutto ciò al fine di renderli più snelli, efficienti, moderni, ma soprattutto orientati verso l’occupazione, in linea con il percorso che ho tracciato fin dall’inizio del mio mandato e che la pandemia ha accelerato. Nel periodo dell’emergenza, come riconosciuto ieri dal Presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Antonio Decaro ('stiamo tenendo grazie alla Cassa integrazione e al Reddito di Cittadinanza') e da Bankitalia ('l’ampio utilizzo della CIG, abbinato al blocco dei licenziamenti, ha mitigato l’impatto della crisi sul numero di occupati'), questi strumenti si sono rivelati essenziali garantendo una rete di protezione sociale a milioni di cittadini", aggiunge Catalfo. (segue) (Rin)