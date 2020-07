Lavoro: Catalfo, settimana prossima al via cantiere riforma ammortizzatori sociali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Adesso - prosegue il ministro del Lavoro - per affrontare le sfide che ci riserva il mercato del lavoro nell’era post-Covid, serve un vero e proprio cambio di paradigma: dobbiamo ripensare gli ammortizzatori sociali, uscendo dalla logica del mero sostegno economico “passivo” ed entrando in quella che mette al centro la formazione del lavoratore e le politiche attive, al fine di assicurare loro l’occupabilità e un tempestivo riposizionamento sul mercato stesso in caso di uscita. Desidero augurare buon lavoro ai componenti della commissione - i professori Marco Barbieri, Vito Pinto e Dario Guarascio e le professoresse Simonetta Renga e Mariella Magnani - che mi affiancheranno in questo importante progetto per il nostro Paese", conclude Catalfo. (Rin)