Algeria-Italia: riunione tecnica a settembre per definizione frontiere marittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una riunione tecnica tra Algeria e Italia per la definizione delle frontiere marittime avrà luogo a settembre. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri algerino, Sabri Boukadoum, durante una conferenza stampa. ""Le relazioni tra l'Italia e l'Algeria sono buone", ha dichiarato Boukadoum, aggiungendo che "i due paesi condividono le stesse opinioni su questioni regionali come la crisi in Libia". In merito a quest'ultima, l'Algeria "si mantiene equidistante nei confronti dei vari attori" e si oppone all'intervento straniero. "Algeri non ha alcun ambizione in Libia, né sul suo gas né sul suo petrolio, e tutti sanno che le nostre iniziative nel paese sono per la pace e la stabilità". Boukadoum ha anche ripreso la fallita candidatura di Ramtane Lamamra come inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, affermando che alcune parti in seno all'Onu vi si sono opposte. (Ala)