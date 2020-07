Fase 3: Bernini (Fi), annuncio Conte su proroga stato emergenza atto improvvido e arrogante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, precisa in una nota quanto riportato da alcuni giornali circa la possibilità che Forza Italia sia d’accordo con il prolungamento dello stato d’emergenza per tutto l’anno, ribadendo che ieri "per tutta la giornata abbiamo sostenuto esattamente il contrario. Mettiamo dunque i puntini sulle 'i': per noi l’annuncio del premier è stato un atto improvvido, arrogante dal punto di vista politico e scorretto da quello istituzionale, perché decisioni di questa portata si annunciano nelle sedi preposte: il consiglio dei ministri e il Parlamento. Ma oltre alle sgrammaticature formali - aggiunge Gelmini - ci sono altre questioni gravissime a cui Conte deve dare subito una risposta: in questo momento non c’è infatti un’emergenza sanitaria, perché le terapie intensive si sono svuotate e i contagi crescenti in cinque regioni non giustificano un preventivo e generale innalzamento del livello d’allarme. In questo momento la vera emergenza è quella economica, e il governo sta dando risposte del tutto insufficienti". (segue) (Com)