Fase 3: Bernini (Fi), annuncio Conte su proroga stato emergenza atto improvvido e arrogante (2)

- La presidente dei senatori di Forza Italia aggiunge poi: "Ma ammettiamo che il premier abbia in mano dati preoccupanti che noi non conosciamo: allora deve spiegare come mai in queste settimane la vigilanza è stata allentata in tutto il Paese, tanto che si lasciano riaprire le discoteche anche nelle regioni in cui il numero dei contagi resta tendenzialmente superiore. Ma, soprattutto - prosegue - se ci sono davvero le condizioni per prolungare lo stato d’emergenza, perché non si attivano subito i fondi del Mes, che sono già disponibili, per rafforzare i presidi sanitari e mettere in sicurezza il Paese prima della seconda ondata autunnale? Se Conte non lo fa, c’è il fondato sospetto che il suo vero obiettivo sia quello di blindare un governo che si sta dimostrando del tutto inadeguato a gestire la crisi, e per senso di responsabilità i partiti di maggioranza dovrebbero domandarsi se non sia opportuno staccare la spina al governo prima che Conte la stacchi definitivamente al Paese”, conclude Bernini. (Com)