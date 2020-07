Proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre, martedì il voto in Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Senato Elisabetta Casellati ha annunciato che martedì a Palazzo Madama ci sarà un voto sullo stato di emergenza al termine della relazione del ministro della Salute Speranza. "Martedì ci sarà, in Parlamento, un voto su questo", ha detto la presidente intervistata dal Tg5 sull'intenzione del governo di chiedere la proroga dello stato di emergenza a causa del Covid -19. Martedì il ministro della Salute, Roberto Speranza, sarà a palazzo Madama per la relazione sul nuovo dpcm che dovrebbe contenere anche la proroga dello stato di emergenza. "Mi auguro che sia l'inizio di una democrazia compiuta, perché - conclude Casellati - in Parlamento e al Senato siamo ormai gli invisibili della Costituzione".Il "bis" non richiesto che il premier Conte vuole concedere agli italiani sulla proroga dello stato di emergenza porta dritto allo svilimento dei poteri e del ruolo del Parlamento. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulé. "Non si tratta più di condivisione o di rapporti normali tra maggioranza e opposizione, in questo caso ne va della qualità della democrazia stessa, già sfregiata dalle recenti forzature dei Dpcm e delle limitazioni delle libertà costituzionali decise unilateralmente da palazzo Chigi", spiega Mulè."Doveva essere un passato che non doveva ripresentarsi e invece ritorna prepotentemente in maniera ancora più arrogante rispetto a prima. Non è in questo clima che si può pensare di far ripartire il Paese tenendolo ostaggio di un premier che pensa di poter arrogarsi pieni poteri. Chi imbraccia a sinistra la Costituzione se ne ricordi ed eviti di diventare complice di questo attentato", conclude il deputato di FI.È preoccupante la proroga, sia per le implicazioni sul terreno sanitario, economico e sociale, sia sul terreno democratico scrive su Facebook il deputato di Leu, Stefano Fassina. "Sui rischi per la salute, l'affidabilità del ministro Speranza è provata sul campo. Ma la dichiarazione dello stato di emergenza non può essere semplicemente oggetto di un'informativa del presidente del Consiglio alle Camere", specifica Fassina. "Non siamo, come a fine gennaio scorso, di fronte a un evento improvviso e ignoto nella sua portata, nelle sue caratteristiche e nelle sue conseguenze. Siamo in quadro esplorato. Siamo attrezzati in termini di misure di riduzione dei rischi di contagio e di assistenza sanitaria. Abbiamo il tempo necessario - conclude - per una approfondita valutazione e decisione del Parlamento. Prima del ministro Speranza, il presidente del Consiglio deve venire alla Camera e al Senato per motivare la proposta. Sta al Parlamento decidere", conclude. (Rin)