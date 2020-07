Corea del Nord-Regno Unito: diritti umani, Pyongyang condanna sanzioni britanniche come interferenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha condannato come “violente interferenze negli affari interni” di Pyongyang le sanzioni recentemente imposte dal Regno Unito contro due organizzazioni nordcoreane per violazioni dei diritti umani. Lo riferisce un comunicato pubblicato oggi dall’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (“Kcna”), attribuito a un portavoce del ministero degli Esteri di Pyongyang. Il governo nordcoreano accusa quello britannico di una “mossa politica” volta a compiacere gli Stati Uniti e conclude che Londra “pagherà” per questo. Le sanzioni oggetto della condanna del regime di Kim Jong-un sono state annunciate il 6 luglio dal ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, in base alle nuove norme in materia (Global Human Rights Sanctions Regulations 2020) e riguardano l’Ufficio 7 del ministero per la Sicurezza di Stato e l’Ufficio correttivo del ministero della Sicurezza del popolo della Corea del Nord. Alle due organizzazioni sono attribuite persecuzioni nei gulag del paese. (segue) (Git)