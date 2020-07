Corea del Nord-Regno Unito: diritti umani, Pyongyang condanna sanzioni britanniche come interferenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure sanzionatorie sono di natura finanziaria. “Non guarderemo dall’altra parte. Non potete mettere piede in questo paese, e se ci provate, ci impossesseremo di tutti i vostri guadagni ottenuti spargendo sangue”, ha affermato Raab, riferendosi agli individui soggetti alle sanzioni. Oltre alle due organizzazioni nordcoreane le sanzioni colpiranno 25 individui di nazionalità russa collegati alla tortura e morte dell’avvocato russo Sergej Leonidovic Magnitskij, morto in prigione a Mosca nel 2009 dopo aver accusato alcuni funzionari del governo di frode; 20 di nazionalità saudita sospettati per l’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi nel 2018 e due generali del Myanmar, Min Aung Hlaing e Soe Win, per le violenze sistematiche nei confronti della popolazione rohingya e di altre minoranze etniche. (Git)