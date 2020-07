Fase 3: Gualtieri, a settori ristorazione e turismo aiuti tangibili per ripartire, scommessa con barista vinta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I settori della ristorazione e del turismo sono, purtroppo - aggiunge Gualtieri - tra quelli maggiormente colpiti dalla crisi provocata dal Covid19. Le misure che abbiamo adottato hanno costituito un aiuto tangibile per affrontare la fase più drammatica dell’emergenza e per poter ripartire, ma sappiamo, che le difficoltà non sono finite. Per questo voglio dire a Valerio e a chi, come lui, ogni giorno alza la saracinesca in questo momento difficile di tenere duro: il Governo continua a lavorare per la ripresa dell’economia e per sostenere i lavoratori e le imprese. Perché - conclude il titolare del Mef - la vera scommessa che dobbiamo vincere è quella di uscire da questa crisi tutti insieme". (Rin)