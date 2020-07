Ue: Berti (M5s), Wilders fermi la propaganda, Olanda già ci sottrae 6,35 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Caro Geert, il tuo amico Matteo Salvini sa di questa iniziativa? Noi non vogliamo i tuoi soldi. I Paesi Bassi rubano 6,35 miliardi di euro all'anno dall'Italia attraverso la sua politica fiscale verso le multinazionali. Ferma la propaganda. Milioni di persone soffrono. Abbiamo bisogno di una risposta europea comune alla crisi dovuta al Covid-19". Così Francesco Berti, deputato del Movimento 5 Stelle in Commissione Politiche Ue, in un tweet di risposta a Geert Wilders, il leader del partito olandese Pvv. (Rin)