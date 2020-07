Molise: martedì 14 luglio torna a riunirsi il Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Molise, è stato convocato dal presidente Salvatore Micone per martedì prossimo 14 luglio, alle ore 9:30 per l'esame di un nutrito ordine del giorno nel quale oltre ad una sedie di documenti politici figurano anche molti progetti di legge. In apertura dei lavori l'Assemblea molisana si occuperà della discussione delle "Integrazioni al piano strategico regionale per lo sviluppo del turismo nella Regione Molise"; "Miglioramento ed efficientamento del servizio di continuità assistenziale. provvedimenti"; "Stazione sciistica di Campitello Matese"; "Anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: Incentivare un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti come previsto nell'obiettivo 8 dell'agenda 2030 dell'ONU"; "Mantenimento e operatività di tutti i reparti e servizi degli Ospedali di Termoli, Agnone, Isernia e Venafro e implementazione di servizi sanitari nella struttura dell'Ospedale Vietri di Larino tra cui un punto di primo intervento, la riattivazione della camera iperbarica, il potenziamento della riabilitazione e dell'Hospice"; T.P.L., rimodulazione corse scolastiche"; "Commissioni Mediche Sanitarie per gli accertamenti in materia di minorazioni e malattie invalidanti e per l'accertamento dell'handicap presso i Distretti Socio-Sanitari"; "Soppressione del presidio di Polizia Ferroviaria della Stazione di Campobasso";"Istituzione di un Albo regionale delle manifestazioni storiche, culturali, folkloristiche e dei presepi del Molise"; "Test sierologici per verificare l'immunità a chi rientra in Molise da altre regioni a partire dal prossimo 4 maggio""Emergenza -Covid-19 "Somministrazione di accertamenti sanitari destinati al personale delle Forze dell'ordine operanti nella regione Molise"; "Commissione Regionale per la Parità e le Pari Opportunità. Richiesta di chiarimenti al Presidente della Giunta Regionale". (segue) (Gru)