Molise: martedì 14 luglio torna a riunirsi il Consiglio regionale (2)

- Nella seconda parte della riunione il Consiglio regionale si occuperà anche dell'esame dei seguenti progetti di legge "Disciplina dei distretti del cibo"; "Test antidroga casuali e periodici per i consiglieri e assessori della Regione Molise." "Diffusione tecniche di pronto intervento per la disostruzione pediatrica". "Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilit alle aree demaniali destinate alla balneazione". "Adeguamento e riordino dei Consorzi di Bonifica - Ulteriori modifiche alla L.R. n. 42/2005.". "La disciplina delle attività commerciali e di quellea rtigianali"; "Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)"; "Riduzione delle indennità dei consiglieri regionali e destinazione dei risparmi per politiche a sostegno dei negozi nei piccoli Comuni "Legge regionale in materia di Cultura e Spettacolo. Codice Regionale della Cutura.". ;"Disciplina delle Cooperative di Comunità e azioni regionali a sostegno"; "Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche del lavoro nella regione". (Gru)