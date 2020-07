Milano: De Corato, continua la vergogna dell'edificio occupato in via de Stael da immigrati irregolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continua la vicenda senza fine dell'edificio di via Germana De Stael n.6, l'ormai albergo abusivo per immigrati irregolari". Commenta così in una nota l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato la richiesta di aiuto inoltrata ai suoi uffici da parte dei proprietari di un edificio occupato in via Stael che chiedono lo sgombero. "Sono un centinaio i clandestini che ormai occupano abusivamente lo stabile da quasi tre anni. Le condizioni igienico-sanitarie, come è facile immaginarsi, sono allarmanti. A questo poi va aggiunta l'arroganza e la prepotenza delle persone, spesso con problemi legati alla giustizia, che si sono insediate nell'edificio. La proprietà dell'immobile, esasperata e nella speranza di riuscire a smuovere qualcosa, si è rivolta al mio ufficio" ha aggiunto De Corato. "Proprio nei giorni scorsi siamo arrivati all'assurdo: a causa del continuo furto di energia elettrica, i dipendenti di Unareti hanno tentato di interrompere gli allacciamenti abusivi, ma hanno dovuto desistere dall'operazione perché aggrediti dagli occupanti. Insomma,- conclude De Corato- nel quartiere Dergano si è creata una zona di illegalità tollerata dalle autorità che, nonostante tutte le istanze di sgombero, non hanno voluto dare ascolto alle richieste dei legittimi proprietari di riavere indietro il loro edificio sul quale si dicono pronti ad iniziare i lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione". (Com)