Francia: due ex agenti dell'intelligence condannati per tradimento, spiavano per conto della Cina

- Due ex agenti dell'agenzia di intelligence esterna francese, il Dgse, sono stati condannati a otto e 12 anni di carcere con l’accusa di spionaggio per conto della Cina. È quanto riferito dall’emittente radiotelevisiva francese “France Info”. I giudici del tribunale penale competente, che ha celebrato il processo a porte chiuse, hanno condannato i due uomini rispettivamente a otto e 12 anni per tradimento. Una terza persona, che secondo “France Info” sarebbe la moglie di uno degli ex operativi del Dgse, è stata condannata a quattro anni di carcere. Il quotidiano “Le Monde” ha riferito che uno degli ufficiali era stato richiamato in Francia dalla Cina nel 1998, dopo che erano stati provati i suoi legami con un interprete cinese presso l'ambasciata francese a Pechino. (Frp)