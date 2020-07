Trasporti: assessore Roma, per sconti abbonamento under 16 investiti 2,4 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'abbonamento annuale Tpl dedicato ai ragazzi under 16 sono sono stati destinati 2,4 milioni di euro: "i giovani studenti, residenti a Roma, potranno usufruire di uno sconto di oltre il 70 per cento per tutte le fasce di reddito, per l'acquisto dell'abbonamento del trasporto pubblico locale". Lo scrive su Facebook l'assessore alla Città in movimento di Roma Capitale Pietro Calabrese. "Abbiamo destinato 2,4 milioni di euro per quest'iniziativa che siamo sicuri darà ai più giovani una spinta in più all'utilizzo dei mezzi pubblici e sarà anche un gran risparmio per le famiglie - spiega l'assessore. A partire da agosto sarà possibile ritirare gli abbonamenti con le nuove agevolazioni, mentre le richieste potranno essere inviate fin da lunedì 13 luglio. Inoltre a ogni giovane abbonato sarà regalato anche uno speciale porta card colorato", conclude Calabrese. (Rer)