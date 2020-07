Milano: Peluffo, Pd Lombardo vicino alla famiglia Cavicchioli, per me se ne va un'amica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa notte, dopo aver combattuto con tenacia e coraggio la malattia, è venuta a mancare Arianna Cavicchioli, che ha retto l'organizzazione del PD lombardo in questo ultimo anno e mezzo". Lo ha dichiarato in una nota Vinicio Peluffo, Segretario PD Lombardo. "Coraggio e tenacia sono le parole che più di ogni altra descrivono il modo con cui Arianna ha affrontato questi mesi, ha vissuto la sua grande passione politica e ha esercitato i tanti ruoli istituzionali, lungo tutto l'arco della vita - ha aggiunto Peluffo - Militante appassionata fin da giovanissima, protagonista della vita cittadina della sua amata Rho come Sindaca indimenticata, consigliera provinciale e regionale, dirigente di partito. A nome di tutta comunità delle democratiche e dei democratici lombardi voglio esprimere la mia vicinanza alla sua bellissima famiglia. Personalmente Arianna mi mancherà moltissimo. Perché non è stata solo l'amica, la compagna di una vita di passione politica condivisa. Per me Arianna è stata una sorella maggiore. Le ho voluto bene. Ciao Arianna".(Com)