Ue: Gentiloni, crisi Covid-19 rischia di distruggere l'eurozona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La recessione provocata dal Covid-19 nell'eurozona sta diventando più profonda e minaccia di distruggerla. Lo ha dichiarato il commissario europeo per l'Economia Paolo Gentiloni in un'intervista a “Die Welt”. "I recenti dati economici servono come avvertimento: la recessione è più profonda del previsto e lo sviluppo economico dei paesi della zona euro sta diventando più irregolare di quanto stimato in primavera. In Italia, Francia e Spagna, l'economia collasserà del 10-11 per cento. Questo è un dato molto elevato. Altre economie - Danimarca, Polonia, Svezia o Germania - finora, a quanto pare, sono più in grado di far fronte alla crisi, e registrano una contrazione di circa il 4-6 per cento. Ciò su cui abbiamo sempre lanciato un monito è stato confermato: la recessione dovuta al Covid-19 minaccia di distruggere l'eurozona", ha detto Gentiloni. Il commissario ha aggiunto che i paesi dell'Ue dovrebbero concordare quanto prima un piano di ripresa economica. "Se gli Stati membri raggiungono un'intesa su un importante piano di ripresa, ciò creerà fiducia nelle economie nazionali e questa stessa fiducia potrà contribuire a una più rapida ripresa dell'economia dell'Ue", ha aggiunto Gentiloni. (Geb)