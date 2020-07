Senato: Casellati, "Viva l’Italia” è tributo alle eccellenze e generosità popolo italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il titolo che ho voluto dare a questo evento è l’esclamazione, il grido che tanti milioni di italiani hanno fatto durante l’emergenza sanitaria. "Viva l’Italia” non è uno slogan e non vuole essere retorica. E' il tributo del Senato alle eccellenze e alla generosità del popolo italiano". Così la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, nel suo indirizzo di saluto per il 12mo appuntamento di "Senato&Cultura", la rassegna che dallo scorso anno vede il Senato e la Rai impegnati a valorizzare il patrimonio artistico-culturale italiano. Popolo italiano "che ha dato una lezione di fiducia, e che troppe poche volte viene ricordato per le sue eccellenze e grandi capacità che non solo ha dimostrato alla storia ma che sono vive tutt’oggi", ha detto la presidente del Senato. (Rin)