Grecia: ministro Dendias su "Ta Nea", dopo la pandemia siamo di fronte a un nuovo inizio

- La Grecia è dinnanzi a un nuovo inizio, promettente e difficile dopo la gestione di grande successo della pandemia. È quanto si legge in un articolo pubblicato dal ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, sul quotidiano “Ta Nea”. “La nostra economia e turismo sono già ripartiti dinamicamente, mentre la nostra politica estera rimane molto attiva. Si conferma inoltre quotidianamente, attraverso una serie di mosse mirate, che la Grecia è un pilastro di stabilità e sicurezza. Con una vasta rete di alleanze e sinergie che si estendono dai Balcani e dal Mediterraneo sud orientale al Golfo, la diplomazia greca cerca di lasciare un segno su tutti gli sviluppi importanti nella nostra regione”, ha scritto Dendias. “La Grecia coltiva condizioni di cooperazione e comprensione reciproca con i paesi che svolgono un ruolo sulla scena internazionale. Il nostro paese ha aumentato in modo significativo il suo sostegno internazionale facendo sentire la sua voce in maniera più forte”, ha aggiunto il capo della diplomazia ellenica. (segue) (Gra)