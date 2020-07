Grecia: ministro Dendias su "Ta Nea", dopo la pandemia siamo di fronte a un nuovo inizio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Prove tangibili di questo lavoro diplomatico sono, tra l'altro, l'accordo estremamente importante sulla delimitazione delle zone marittime (Zee) che abbiamo recentemente firmato con l'Italia e l'unione indistruttibile fra Grecia e Francia. Il costante sostegno degli Stati Uniti è stato ripetutamente e fortemente espresso dalle labbra più competenti. Anche la nostra eccellente collaborazione con i paesi chiave della regione, come l'Egitto, Israele e gli Emirati Arabi Uniti, non è casuale. La mia recente partecipazione al dibattito del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla Libia, ma anche la nostra partecipazione a una serie di iniziative per la regione del Sahel, America Latina, Sudan e Yemen. Si tratta di un altro tentativo di migliorare il nostro ruolo a livello internazionale”, ha scritto Dendias. (Gra)