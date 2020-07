Tlc: Armenia, Team Llc aquisisce la divisione locale dell'olandese Veon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova società di telecomunicazioni in Armenia ha dichiarato di aver ottenuto l'approvazione normativa per l'acquisto dell'unità locale dell'olandese Veon. La società con sede ad Amsterdam, che gestisce reti mobili principalmente nei mercati emergenti, tra cui Russia, Pakistan, Asia centrale e Nord Africa, ha fatto sapere il mese scorso che stava discutendo con Team Llc una vendita dell'unità arrmena. Team Llc è una società istituita ad aprile da Hayk Yesayan, ex direttore generale di Ucom, una delle più grandi società di telecomunicazioni dell'Armenia, come nuovo attore nel mercato di fornitura di servizi Internet e di trasmissione radiotelevisiva. Seppure non siano stati resi noti i costi della transazione, Team Llc ha reso noto che l'accordo si chiuderà presto. (Rum)