Roma: Figliomeni (Fd'I), colonnine Sos in punti strategici della città per sicurezza cittadini

- Per garantire la sicurezza dei cittadini a Roma, servono colonnine Sos in punti strategici della città. "Ci giungono segnalazioni da parte di cittadini, in particolare donne e anziani, che trovando la nostra città sempre più insicura, chiedono di avere maggiori tutele in grado di far fronte alla crescente escalation di violenza che mette a grave rischio l'incolumità dei cittadini". Lo dichiara, in una nota, Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Abbiamo predisposto negli anni numerosi atti volti al miglioramento e al potenziamento della presenza delle Forze dell'ordine e della Polizia locale nella città, chiedendo - aggiunge Figliomeni - anche in ambito comunale di istituire la commissione Sicurezza, in passato molto attiva a monitorare le situazioni e le possibili soluzioni alla criminalità presenti nella Capitale, purtroppo soppressa negli anni nel completo disinteresse dei grillini. Chiediamo che siano predisposte nei punti strategici della città un numero congruo di colonnine Sos, che permettano alle persone di poter lanciare un allarme in tempo reale alle Forze dell'Ordine, perché mantenere l'ordine pubblico significa soprattutto prevenire le cause che potrebbero alterare questo stato di cose e impedire criminalità e violenza che minacciano la nostra società", conclude Figliomeni.(Com)