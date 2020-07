Fisco: Gualtieri, crediti d'imposta sostegno in più per ripartire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I crediti d'imposta per spese sanitarie su sanificazione, adeguamento ambienti lavoro e protezione individuale "sono un sostegno in più per ripartire. Lo scrive il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, commentando su Twitter il provvedimento dell'Agenzia delle entrate per usufruire dei crediti d'imposta introdotti dal decreto Rilancio per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro. (Rin)