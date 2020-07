Senato: Casellati, "Viva l’Italia” inno a speranza e rinascita del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’evento che si sta svolgendo nell'Aula di Palazzo Madama dal titolo "Viva l’Italia” “è un inno alla speranza e alla rinascita del nostro Paese”. Così la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, nel suo indirizzo di saluto per il 12mo appuntamento di "Senato&Cultura", la rassegna che dallo scorso anno vede il Senato e la Rai impegnati a valorizzare il patrimonio artistico-culturale italiano. “‘Viva l’Italia’ è un ringraziamento a tutte le donne che hanno subito il peso maggiore dell’emergenza sanitaria tra casa, figli, professione, anziani. E’ un ringraziamento ai camici bianchi e alle Forze dell’Ordine e Armate", spiega Casellati. "'Viva l'italia' è quello che abbiamo detto quando il mondo dell’arte è sceso in campo per alleviare le sofferenze di chi era in casa, in ospedale. Un omaggio a tutti i protagonisti del mondo della cultura che ha messo a disposizione i propri talenti con iniziative a favore della comunità. Dagli insegnanti della scuola a quelli della danza, attori, registi e artisti", aggiunge la presidente del Senato. "Grazie alla Rai potremmo ammirare e applaudire i tanti personaggi che simbolicamente possono rappresentare tutto il mondo della cultura. Anche storicamente il mondo della cultura e cittadini si sono sempre uniti, sono stati la base fondamentale per affrontare le fasi più difficili della nostra storia - prosegue Casellati -. Penso a Verdi ai tempi del risorgimento, così come alla 'Canzone del Piave' nella Prima guerra mondiale e ai canti patriottici, partigiani nella seconda guerra mondiale", conclude Casellati. (Rin)