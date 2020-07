Turchia: Salvini su Santa Sofia, prepotenza incompatibile con valori democratici occidentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stessa Turchia che qualcuno vorrebbe far entrare in Europa, trasforma Santa Sofia in una moschea. Lo ha scritto su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando la riconversione di Santa Sofia da museo a moschea annunciata ieri dal presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. "La prepotenza di un certo Islam si conferma incompatibile con i valori di democrazia, libertà e tolleranza dell’Occidente", ha scritto Salvini.(Res)