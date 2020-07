Roma: spaccio di droga, due persone arrestate e 5 kg di marijuana sequestrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa notte, i Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Parioli hanno arrestato due persone, un nigeriano di 38 anni senza fissa dimora e un 45enne originario di Gela, entrambi già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, transitando nei pressi dell’autostazione Tibus, i Carabinieri hanno notato il 45enne che passava al 38enne 3 grossi involucri. Fermati per una verifica, i militari hanno accertato che all’interno delle buste, erano custoditi oltre 3 kg di marijuana. Nelle loro tasche sono stati trovati anche 420 euro in contanti. La successiva perquisizione a casa dell'uomo di 45 anni ha permesso di rinvenire e sequestrare altri due involucri contenenti 2 kg della stessa droga, occultati all’interno di un mobile della cucina. I due sono stati portati nel carcere di Regina Coeli. (Rer)