Droga: Meloni, emergenza nazionale che non importa a nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La droga è un'emergenza nazionale, che miete vittime ogni giorno ma non importa a nessuno. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, commentando la morte di Flavio e Gianluca, di 16 e 15 anni. "Erano poco più che bambini, stroncati probabilmente da un mix di droghe. Una tragedia che lascia senza parole e toglie il fiato. E al dolore si somma la rabbia per non essere riusciti ad impedirlo", scrive Meloni. "Le Istituzioni sono distratte, da anni non c'è una strategia governativa, e la società non fa che lanciare messaggi devastanti: la droga non fa male e bisogna legalizzarla. Anzi - aggiunge la leader di Fd'I - assumerla sembra quasi diventata un diritto. Noi diciamo no e non ci stancheremo mai di combattere tutte le droghe e dire, in Parlamento e tra i cittadini, che è dovere dello Stato, delle Istituzioni e della politica promuovere una vita libera dalle dipendenze", conclude il post.(Rin)